اليوم.. شكرى يعقد اجتماعًا مع وزراء خارجية دول عربية وبلينكن

يعقد وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم، مباحثات بالقاهرة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وفقًا لفضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وزراء الخارجية العرب المشاركون في الاجتماع

كما يشارك وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري العربي المقرر أن يضم وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي ريم الهاشمي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

ومن المقرر أن يعقد شكري مساء اليوم، بالقاهرة مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع وزير الخارجية الأمريكي.