الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: الآليات الإسرائيلية تحاصر مجمع الشفاء الطبى ودار السلام

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن هناك ما يزيد على 100 شهيد وأكثر من 162 مصابا جراء 10 مجازر ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابع، أن آخر هذه المجازر ارتكبت في المنطقة الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية حينما باغتت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا بالصواريخ مما أدى إلى تدميره فوق رءوس من فيه وتدمير المنازل المحيطة به مما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء على الفور (طفلان ورجل وسيدة)، بالإضافة إلى مجموعة من الإصابات والمفقودين.

الطواقم الإغاثية وسيارات الإسعاف والمواطنون ما زالوا يقومون بجهود لإنقاذ أرواح المفقودين

وأوضح أن الطواقم الإغاثية وسيارات الإسعاف والمواطنين ما زالوا يقومون بجهود لإنقاذ أرواح المفقودين أسفل المنزل المدمر، موضحا أن القصف يأتي إلى جانب المحاصرة الطويلة لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، مما أدى إلى ارتفاع أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين.

مغادرة محيط ومجمع الشفاء الطبى ودار السلام  والتوجه نحو المناطق الجنوبية لقطاع غزة

وأشار إلى أنه ما زالت الآليات العسكرية الإسرائيلية تقوم بإطلاق الرصاص والقذائف باتجاه مجمع الشفاء الطبي بالإضافة إلى مستشفى دار السلام، وتطلب عبر مكبرات الصوت من سكان المنطقة بمحيطها بالمجمع وكذلك المرضى والكوادر الطبية الموجودة بداخله بضرورة مغادرة المنطقة والتوجه نحو المناطق الجنوبية لقطاع غزة.

الآليات العسكرية الإسرائيلية الإحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية فلسطين مجمع الشفاء الطبي مستشفى دار السلام

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