الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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فصائل فلسطينية تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية فى خان يونس جنوبى غزة

فصائل فلسطينية
فصائل فلسطينية

أعلنت الفصائل الفلسطينية، عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

 

ارتفاع عدد شهداء غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31923 شهيدًا و74096 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت "الصحة الفلسطينية"، أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و162 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

إسرائيل قطاع غزة منطقة القرارة خان يونس الفصائل الفلسطينية ناقلة جند إسرائيلية

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