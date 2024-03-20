الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أبطال "يحيى وكنوز" يحيون ذكرى انتصار العاشر من رمضان

يحيى وكنوز
يحيى وكنوز

أحيا أبطال مسلسل الأنيمشن "يحيى وكنوز" ذكرى انتصار العاشر من رمضان، حيث بدأت ميلاديا يوم السبت 6 أكتوبر 1973 الموافق 10 رمضان عام 1393هـ، بهجومٍ مفاجئ من قبل قوات الجيش المصري على القوات الإسرائيلية في سيناء من جانب، والجيش السوري على القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان من جانب آخر.

وجاء في المسلسل دور المعلم في تذكير النشء الجديد على أهمية انتصارات مصر العظيمة في استرداد الأرض من العدو الغاشم، مع تفاعل الطلاب بأهمية الأرض والوطن.

ومن بعض كلمات الأغنية جاءت:- "كان يا ما كان جيشنا في انتصر،، وجنود زي الأسود،، يملو العين والنظر كتبوا التاريخ بدمهم،، مش فارقة حاجه عندهم غير ارضهم،، ما هو أصل ايه اعز من الوطن،،، كتب التاريخ تشهد على الملحمة،، احنا مش دعاه للحرب ولا بنحبها لكن اللي يجي علينا يبقي ملوش مكان.. الانتصار مش علم بس على الغزاه علمنا يعني ايه كرامه في الحياه … من بعد جيل برضوا يدافع عنها ولحد لما العمر سوصل منتها".

وجاءت الحرب المصرية السورية على العدو الصهيوني وسط دعم عسكري واقتصادي من بعض الدول العربية، ليسجل التاريخ هذا الحدث العظيم باسم نصر أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان.

ونجح الجيش المصري في العاشر من رمضان الساعة الثانية ظهرًا، في عبور خط القناة، ليبدأ الجيش المصري العبور تدريجيًا، وذلك في منظومة عمل تم إعدادها بشكل متقن للغاية، فاجأت الجميع حينها.

ونفَّذت أكثر من 200 طائرة حربية مصرية ضربة جوية على الأهداف الإسرائيلية بالضفة الشرقية للقناة، وعبرت الطائرات على ارتفاعات منخفضة للغاية لتفادي الرادارات الإسرائيلية.

استهدفت الطائرات المطارات ومراكز القيادة ومحطات الرادار والإعاقة الإلكترونية وبطاريات الدفاع الجوي وتجمعات الأفراد والمدرعات والدبابات والمدفعية والنقاط الحصينة في خط بارليف ومصاف البترول ومخازن الذخيرة.

القوات الإسرائيلية هضبة الجولان الجيش المصرى الجيش السورى مسلسل الأنيمشن يحيى وكنوز العاشر من رمضان القوات الإسرائيلية في سيناء

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