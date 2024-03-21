الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": الأمريكيون ينتظرون قرار الكونجرس لتجنب إغلاق جزئى للحكومة

الكونجرس
الكونجرس

قال ياسر نورالدين، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن هناك انقسامًا داخل الكونجرس الأمريكي الذي يسابق الزمن للاتفاق بشأن تشريع ضخم لتمويل برامج الدفاع والأمن الداخلي وغيرها حتى يتسنى للمشرعين إقرارها قبل مطلع الأسبوع لتجنب إغلاق جزئي للحكومة.

وأضاف أن مسألة الإغلاق مهمة للغاية، حيث تم ضخ الأموال بعد اتفاق جزئي منذ أسبوعين ماضيين تفاديًا للإغلاق، لافتًا إلى أن الإغلاق سيؤدي إلى شلل تام في مختلف نواحي الحياة بالولايات المتحدة، حيث ستُغلَق الكثير من المتنزهات العامة وتُحجَب المرتبات للمحاربين القدامى على سبيل المثال، بالإضافة إلى إغلاق التأمين الصحي.

الأمريكيون في انتظار اتفاق الكونجرس

وأوضح أن الأمريكيين ينتظرون بحلول يوم الإثنين المقبل، شبه اتفاق في الكونجرس الأمريكي - بشقيه الجمهوري والديمقراطي - للوصول إلى حزمة تدفق أموال للسنة المالية التي بدأت في شهر أكتوبر الماضي بحوالي 1.66 تريليون دولار أمريكي سوف تُضَخ إلى الميزانية المالية الحالية.

وقد صرَّح زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، بأنه ربما يكون هناك إغلاق جزئي لبعض الوقت إذا لم يمرر هذا الاتفاق من مجلس النواب ليذهب بعد ذلك لمجلس الشيوخ لإقراره، منوهًا بأنه سيكون هناك إغلاق لجميع المصالح الحكومية والفيدرالية لبضعة أيام، وهذا ما يدفع مجلس النواب للإسراع في الموافقة على الميزانية وتمريرها بأسرع وقت.

الكونجرس الأمريكي مجلس الشيوخ الأميركي

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