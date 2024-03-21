الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

استشهاد فلسطينى بعد إطلاق النار عليه ببيت لحم بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

الاحتلال
الاحتلال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنه تم إطلاق النار على شاب فلسطيني حاول الصعود لحافلة تقل مستوطنين جنوب بيت لحم وتنفيذ عملية طعن، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

 استهداف فلسطيني برصاص جيش الاحتلال ما أدى إلى استشهاده عند مفرق غوش عتصيون

فيما أضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أنه تم استهداف فلسطيني برصاص جيش الاحتلال ما أدى إلى استشهاده عند مفرق غوش عتصيون للاشتباه بتنفيذه عملية طعن.

وقد أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن استشهاد فلسطيني، بعد إطلاق النار عليه شمال الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

إسرائيل بيت لحم غوش عتصيون فلسطين

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