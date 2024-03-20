الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مجلس النواب الأمريكى يدرس دعوة "نتنياهو" لإلقاء كلمة أمام الكونجرس

نتنياهو
نتنياهو

يدرس رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم الأربعاء، دعوة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  لإلقاء كلمة أمام الكونجرس بعد أن أثار أعضاء مجلس النواب الفكرة في اجتماعهم المغلق هذا الصباح.

وقال جونسون للصحفيين عندما سئل عن دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونجرس: إنها واحدة من الأشياء التي في ذهننا، وقد نحاول الترتيب لذلك. 

وأعتقد أنه من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نظهر التضامن والدعم لإسرائيل الآن في وقت نضالها الكبير، ونحن بالتأكيد نؤيد هذا الموقف، وسنحاول تعزيز ذلك بكل الطرق الممكنة.

وقال جونسون إنه أجرى محادثة مطولة مع نتنياهو هذا الصباح لكنه قال إن تلك الأمور اللوجستية لم يتم طرحها.

الهجوم البري لإسرائيل في رفح 

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نتنياهو: نستعد لاجتياح رفح الفلسطينية

 

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرة أخرى يوم الأربعاء عن نية إسرائيل شن هجوم بري على رفح في جنوب قطاع غزة، لكنه حذر من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تصبح القوات الإسرائيلية جاهزة.

 وقال نتنياهو في بيان بالفيديو إنه سيوافق قريبا على خطة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مناطق القتال، بعد أن أعطى الضوء الأخضر للخطط العملياتية للجيش في رفح.

وقد طلبت إسرائيل مراراً وتكراراً من الفلسطينيين في غزة الفرار إلى رفح حفاظاً على سلامتهم، وهناك الآن عدد كبير من النازحين الذين يعيشون هناك في خيام مؤقتة.

 وأدت غارة جوية على رفح يوم الأربعاء إلى استشهاد المزيد من الفلسطينيين، حيث قالت وزارة الصحة التي تقودها حماس، إن عدد الأشخاص الذين قتلوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي وصل إلى ما يقرب من 32,000 شخص.

مجلس النواب الأمريكي نتنياهو الكونجرس إسرائيل غزة

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