الثلاثاء 19 مارس 2024
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عالم

مسؤول في الدفاع المدني بغزة: مستشفى الشفاء "محاصر" من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي

قصف مباني بقرب مستشفي
قصف مباني بقرب مستشفي الشفاء

أكد مسؤول في الدفاع المدني في غزة، اليوم الثلاثاء، أن مستشفى الشفاء "محاصر" من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية. 

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم الثلاثاء، إن مستشفى الشفاء محاصر من قبل القوات الإسرائيلية.

وأضاف: "الآن مستشفى الشفاء محاصر، ولا يستطيع أحد الوصول إلى المنطقة"، موضحاً أن عمال الإنقاذ لم يتمكنوا من الوصول إلى الضحايا في المنطقة. كما اتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المنازل القريبة من المستشفى.

وتابع: “الناس ما زالوا على قيد الحياة تحت أنقاض المباني السكنية التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية”، مضيفا: "نتلقى اتصالات واستغاثات بأنهم على قيد الحياة تحت الأنقاض، ولكن للأسف لا نستطيع الوصول إلى المنطقة بسبب وجود القناصة في المناطق المحيطة بمستشفى الشفاء".

وأضاف "تلقينا نداءات من منطقة الشاطئ (غرب الشفا). هناك شهداء على الطرق".

عملية الاحتلال الإسرائيلي في المستشفي 

 

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وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية في المنطقة المحيطة بالمستشفى، أمس الاثنين.

وقال الجيش الاحتلال الاسرائيلي إن القوات تواصل "عمليات دقيقة... لإحباط الإرهاب"، ويزعم أن القوات قتلت "أكثر من 50 إرهابيًا واعتقلت حوالي 180 مشتبهًا بهم".

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