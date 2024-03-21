"القاهرة الإخبارية": إطالة أمد الحرب على غزة تزيد الضغوط على جيش الاحتلال

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان: "إسرائيل عاجزة.. إطالة أمد الحرب على غزة تزيد الضغوط على جيش الاحتلال".

الاحتلال عاجز عن إنهاء القتال والعمليات العسكرية في القطاع بسبب الصمود الفلسطيني

وأوضح التقرير أن أمد الحرب التي يخوضها الاحتلال على قطاع غزة طال، دون تحقيق الأهداف المعلنة من قبل تل أبيب، وعلى رأسها إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، وأمام الصمود الفلسطيني أصبح الاحتلال عاجزًا عن إنهاء القتال والعمليات العسكرية في أرجاء القطاع.

الاحتلال يتكبد خسائر مالية واقتصادية تتفاقم يومًا بعد يوم

ويتكبد الاحتلال خسائر مالية واقتصادية تتفاقم يومًا بعد يوم مع هروب أكثر من ربع

مليون إسرائيلي يعيشون في رعب من مستوطنات غلاف غزة وفي الشمال على الحدود اللبنانية وحتى في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لم يعد المستوطنون يشعرون بالأمان.

ونقلت تقارير إعلامية إسرائيلية عن سياسيين وأمنيين في تل أبيب أن قسمًا كبيرًا من القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل بدأ يستوعب أن الأهداف التي وضعت للحرب لم تكن واقعية وغير قابلة للتطبيق، وأخذ يتقبل فكرة الخروج من الحرب بنتائج محدودة.