الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": إطالة أمد الحرب على غزة تزيد الضغوط على جيش الاحتلال

غزة
غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان: "إسرائيل عاجزة.. إطالة أمد الحرب على غزة تزيد الضغوط على جيش الاحتلال".

الاحتلال عاجز عن إنهاء القتال والعمليات العسكرية في القطاع بسبب الصمود الفلسطيني

وأوضح التقرير أن أمد الحرب التي يخوضها الاحتلال على قطاع غزة طال، دون تحقيق الأهداف المعلنة من قبل تل أبيب، وعلى رأسها إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، وأمام الصمود الفلسطيني أصبح الاحتلال عاجزًا عن إنهاء القتال والعمليات العسكرية في أرجاء القطاع.

الاحتلال يتكبد خسائر مالية واقتصادية تتفاقم يومًا بعد يوم

ويتكبد الاحتلال خسائر مالية واقتصادية تتفاقم يومًا بعد يوم مع هروب أكثر من ربع 
مليون إسرائيلي يعيشون في رعب من مستوطنات غلاف غزة وفي الشمال على الحدود اللبنانية وحتى في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لم يعد المستوطنون يشعرون بالأمان.

ونقلت تقارير إعلامية إسرائيلية عن سياسيين وأمنيين في تل أبيب أن قسمًا كبيرًا من القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل بدأ يستوعب أن الأهداف التي وضعت للحرب لم تكن واقعية وغير قابلة للتطبيق، وأخذ يتقبل فكرة الخروج من الحرب بنتائج محدودة.

إسرائيل الحرب في غزة تل أبيب الفصائل الفلسطينية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": الأمريكيون ينتظرون قرار الكونجرس لتجنب إغلاق جزئى للحكومة

الصين: على المجتمع الدولى أن يتحرك فورًا لوقف الحرب فى غزة

عائلات تستغيث بالمؤسسات الدولية من داخل مجمع الشفاء فى غزة

اليوم.. شكرى يعقد اجتماعًا مع وزراء خارجية دول عربية وبلينكن

الاحتلال يستهدف مدينة رفح الفلسطينية وخان يونس جنوبى قطاع غزة

الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور إسرائيل غدًا لبحث مفاوضات الهدنة

وزير الخارجية الأمريكى يغادر السعودية متجهًا إلى مصر

استشهاد فلسطينى بعد إطلاق النار عليه ببيت لحم بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

نصب عليها فى ثمن ليلة حمراء.. تفاصيل انتقام فتاة من مُسن فى أكتوبر

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟