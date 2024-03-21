الاحتلال يستهدف مدينة رفح الفلسطينية وخان يونس جنوبى قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح الفلسطينية وخان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31923

وعلى صعيد آخر، أعلنت مصادر طبية، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31923، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 74096 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 104 مواطنين، وإصابة 162 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.