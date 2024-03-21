الخميس 21 مارس 2024
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عائلات تستغيث بالمؤسسات الدولية من داخل مجمع الشفاء فى غزة

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بأن عائلات من النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة تستغيث بالصليب الأحمر والمؤسسات الدولية؛ للتوجه إلى المستشفى لإنقاذهم.

وقال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إنه ما زالت الآليات العسكرية الإسرائيلية تقوم بإطلاق الرصاص والقذائف باتجاه مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى مستشفى دار السلام، وتطلب عبر مكبرات الصوت من سكان المنطقة بمحيطها بالمجمع وكذلك المرضى والكوادر الطبية الموجودة بداخله بضرورة مغادرة المنطقة والتوجه نحو المناطق الجنوبية لقطاع غزة.

مجمع الشفاء الطبي الصليب الأحمر غزة

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