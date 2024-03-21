الصين: على المجتمع الدولى أن يتحرك فورًا لوقف الحرب فى غزة

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن تعرض مستشفيات غزة لهجمات متكررة ومعاناة السكان من التجويع يعكس ضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وتابعت، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أنه على المجتمع الدولي أن يتحرك فورًا لوقف الحرب في غزة وأن يعتبر الإغاثة مسئولية أخلاقية.

فيما استغاثت عائلات من النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة بالصليب الأحمر والمؤسسات الدولية؛ للتوجه إلى المستشفى لإنقاذهم.

وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، أن قواته تعمل على اعتقال فلسطينيين من مستشفى الشفاء الطبي وسط مدينة غزة.

وأضاف "هاليفي" من مستشفى الشفاء: "جئنا إلى هنا لاعتقال كثير من الناشطين مع التشديد على القيادات، وعمليتنا بمستشفى الشفاء تخدم هدفين هما ضرب قادة حماس للتأثير على المفاوضات".