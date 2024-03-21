بلينكن يؤكد التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن الدائمين فى المنطقة

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إن المباحثات في السعودية تناولت الأزمة الإنسانية في غزة والجهود المبذولة لزيادة المساعدات للفلسطينيين بشكل فوري.

نسعى لإنهاء الحرب في قطاع غزة

وأكد، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، مجددًا على التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن الدائمين في المنطقة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تدعم أي عملية إسرائيلية في رفح الفلسطينية جنوبي القطاع.

الوسائل الجوية والبحرية ليست بديلًا لإدخال المساعدات الإنسانية في غزة عبر المنافذ البرية

كما شدد وزير الخارجية الأمريكية، على أن الوسائل الجوية والبحرية ليست بديلًا لإدخال المساعدات الإنسانية في غزة عبر المنافذ البرية.

ووصل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى مصر لإجراء مباحثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.