الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بلينكن يؤكد التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن الدائمين فى المنطقة

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إن المباحثات في السعودية تناولت الأزمة الإنسانية في غزة والجهود المبذولة لزيادة المساعدات للفلسطينيين بشكل فوري.

نسعى لإنهاء الحرب في قطاع غزة

وأكد، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، مجددًا على التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن الدائمين في المنطقة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تدعم أي عملية إسرائيلية في رفح الفلسطينية جنوبي القطاع.

الوسائل الجوية والبحرية ليست بديلًا لإدخال المساعدات الإنسانية في غزة عبر المنافذ البرية

كما شدد وزير الخارجية الأمريكية، على أن الوسائل الجوية والبحرية ليست بديلًا لإدخال المساعدات الإنسانية في غزة عبر المنافذ البرية.

ووصل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى مصر لإجراء مباحثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": الأمريكيون ينتظرون قرار الكونجرس لتجنب إغلاق جزئى للحكومة

الصين: على المجتمع الدولى أن يتحرك فورًا لوقف الحرب فى غزة

عائلات تستغيث بالمؤسسات الدولية من داخل مجمع الشفاء فى غزة

اليوم.. شكرى يعقد اجتماعًا مع وزراء خارجية دول عربية وبلينكن

الاحتلال يستهدف مدينة رفح الفلسطينية وخان يونس جنوبى قطاع غزة

الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور إسرائيل غدًا لبحث مفاوضات الهدنة

وزير الخارجية الأمريكى يغادر السعودية متجهًا إلى مصر

استشهاد فلسطينى بعد إطلاق النار عليه ببيت لحم بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

نصب عليها فى ثمن ليلة حمراء.. تفاصيل انتقام فتاة من مُسن فى أكتوبر

السيطرة على حريق داخل مركز البحوث الزراعية فى الدقى

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟