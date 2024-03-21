"لابيد" يطالب بحكومة جديدة تواجه أكبر أزمة خارجية فى تاريخ إسرائيل

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إلى تشكيل حكومة جديدة لمواجهة أكبر أزمة سياسية خارجية في تاريخ إسرائيل، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما طالب لابيد، بالذهاب إلى صفقة فورية لإعادة المخطوفين الإسرائيليين في غزة، لافتًا إلى أن القضاء على حماس وكتائبها في رفح سيكون متاحًا الآن ولاحقًا لكن الأهم هو إنهاء مأساة الرهائن وعائلاتهم.

وأشار زعيم المعارضة الإسرائيلية، وفقًا لفضائية الغد، لإلقاء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو كلمة أمام كتلة الحزب الجمهوري بالكونجرس تدخل سافر في الانتخابات قد يعمق الأزمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.