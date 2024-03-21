نسف مبنى الجراحات.. مجمع الشفاء يكشف جرائم الاحتلال المستمرة ضد المنشآت الطبية

عرضت فضائية الغد الإخبارية صورة قبل وبعد لمجمع الشفاء الطبي بعد نسف مبنى الجراحات وتسويته بالأرض.

حجم الدمار بمجمع الشفاء الطبي بعد نسف مبنى الجراحات

وقالت القناة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت مبنى الجراحات التخصصي بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، اليوم الخميس، ليتحول إلى كومة من التراب.

فيما استغاثت عائلات من النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة بالصليب الأحمر والمؤسسات الدولية؛ للتوجه إلى المستشفى لإنقاذهم.

وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، أن قواته تعمل على اعتقال فلسطينيين من مستشفى الشفاء الطبي وسط مدينة غزة.

وأضاف "هاليفي" من مستشفى الشفاء: "جئنا إلى هنا لاعتقال كثير من الناشطين مع التشديد على القيادات، وعمليتنا بمستشفى الشفاء تخدم هدفين هما ضرب قادة حماس للتأثير على المفاوضات".

