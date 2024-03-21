الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى لـ هانى شاكر: "شكرًا جزيلًا وسعيد إنى أشوفك"

هاني شاكر يشارك في
هاني شاكر يشارك في احتفالية يوم المرأة

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشاركة الفنان القدير هاني شاكر بأغنية "تحيا لأمي" خلال احتفالية يوم المرأة المصرية.

وقال الرئيس السيسي: "شكرًا جزيلًا وكل سنة وأنت طيب، وأنا سعيد إني أشوفك"، فيما رد شاكر بـ: "وحضرتك طيب والسعادة الكبيرة ليا أنا، فوجود حضرتك والسادة الحضور، وللمرأة التي تمثل أحلى حاجة في الدنيا كل سنة وهى طيبة وحضراتكم طيبين وبخير".

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعمه وتقديره دور المرأة المصرية في المجتمع.

الرئيس السيسي هاني شاكر احتفالية يوم المرأة المصرية

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