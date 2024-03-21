الرئيس السيسى لـ هانى شاكر: "شكرًا جزيلًا وسعيد إنى أشوفك"

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشاركة الفنان القدير هاني شاكر بأغنية "تحيا لأمي" خلال احتفالية يوم المرأة المصرية.

وقال الرئيس السيسي: "شكرًا جزيلًا وكل سنة وأنت طيب، وأنا سعيد إني أشوفك"، فيما رد شاكر بـ: "وحضرتك طيب والسعادة الكبيرة ليا أنا، فوجود حضرتك والسادة الحضور، وللمرأة التي تمثل أحلى حاجة في الدنيا كل سنة وهى طيبة وحضراتكم طيبين وبخير".

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعمه وتقديره دور المرأة المصرية في المجتمع.