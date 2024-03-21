وزيرة التخطيط تستعرض جهود الدولة فى النهوض بالمرأة المصرية

طرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عدة أسئلة وأجوبة تبرز جهود الدولة المصرية في تمكين ودعم ومشاركة المرأة المصرية في كل خطط وسياسات الدولة.

وقالت السعيد، خلال فعاليات احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لقد قالوا عن الأم إنها العين التي نرى بها الدنيا، والقلب الذي ينبض، وهي الوطن الذي نسكن فيه ونغزو به، ونعتز ونفخر بما تحظى به عظيمات مصر من دعم في ظل قيادة حكيمة تجعل المرأة في القلب من كل خطط وسياسات الدولة".

وتابعت: "كانت ولا تزال المرأة المصرية على العهد عونًا للوطن في مختلف مراحل نهضته، ففي كل خطوة تخطوها الدولة للأمام مهما كانت الصعوبات والأزمات، ولطالما تساءلت ماذا لو لم تبذل الدولة المصرية كل تلك الجهود لدعم وتمكين المرأة؟".

وتساءلت: "ماذا لو لم تستهدف حياة كريمة 26 مليون سيدة مصرية؟، وهي المبادرة التي تهدف في مجملها إلى تحسين جودة الأسرة بأكملها، ماذا لو لم تكن المبادرات الرئاسية المختلفة الموجهة لتحسين الخدمات الصحية للمرأة، مثل مبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة صحة الأم والجنين، وكانتا سببًا في اطمئنان السيدات على صحتهن، بإجراء ما يزيد على 47 مليون فحص".

واستطردت: "ماذا لو لم تبذل الدولة جهود التمكين الاقتصادي للمرأة ولم تقدم تمويلًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة التي بلغت نحو 88 مليار جنيه بنهاية عام 2023، استفاد منها ما يقرب من 5 ملايين مستفيدة مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه بعدد 2 مليون مستفيدة بنهاية عام 2016".

واختتمت: بالإضافة إلى الشمول المالي، فمن خلال الجهود المختلفة بلغت أعداد الإناث اللاتي لديهن حسابات بنكية نحو 20 مليون سيدة في نهاية عام 2023 بمعدل نمو 244% مقارنة بعام 2016.