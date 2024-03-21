الخميس 21 مارس 2024
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الرئيس السيسي يحذر من عواقب أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

الرئيس السيسي ووزير
الرئيس السيسي ووزير الخارخية الامريكى

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والوفد المرافق له، من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

كما شدد الرئيس في هذا الصدد، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشيرًا إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء.

كما شدد على ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدًا ضرورة فتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رفح الفلسطينية فلسطين

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