مايا مرسى تهدى الرئيس السيسى عددًا تذكاريًا فى يوم المرأة المصرية

قدَّمت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عددًا تذكاريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024.

وقالت في ختام كلمتها خلال حفل المرأة المصرية بمركز المنارة اليوم الخميس: "أتوجه بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، واسمحوا لي بشرف تقديم العدد التذكاري، إرادة سياسية، شهادة للتاريخ، شهادات على العصر الذهبي للمرأة المصرية.. وتحيا مصر المحروسة دائمًا".

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 بمركز المنارة، حيث يتم تكريم عدد من الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعمه وتقديره لدور المرأة المصرية في المجتمع.