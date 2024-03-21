مايا مرسى: المرأة المصرية رمز للقوة والصبر والعزيمة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الإرادة السياسية وثقت في قدرة المرأة المصرية التي هي رمز للقوة والصبر والعزيمة.

كما وجهت "مرسي"، خلال كلمتها في احتفالية يوم المرأة المصرية، اليوم الخميس، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دوره في دعم المرأة في المجالات كافة.

وأضافت أنه "على مدى عقد كامل شاهدنا إرادة سياسية أرست أسسًا قوية لتسريع وتيرة التمكين، ليشهد هذا العقد على 50 تكليفًا رئاسيًا لتمكين المرأة، و26 قانونًا تشريعيًا وإدماج المرأة في كل السياسات والبرامج، و12 قرارًا دوليًا لتمكين المرأة".