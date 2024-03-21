"حتى لا ننسى".. إسلام عفيفى يوضح أهمية الاحتفال بذكرى "العاشر من رمضان"

تحدث الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، عن أهمية الاحتفال بذكرى انتصار "العاشر من رمضان" قائلًا: "حتى لا ننسى، وحتى نسلم الأجيال هذه المفاهيم وهذا التقدير والاحترام لقادة أكتوبر العظام والجندي المصري العظيم والشعب المصري العظيم".

وأضاف "عفيفي" خلال حواره لبرنامج "حديث الأخبار" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أنه لا يمكن أن تحقق القوات المسلحة هذا الانتصار العظيم دون أن يكون خلف هذا الانتصار دعم وتأييد ومساندة من الشعب في الداخل.

وأشار إلى أن الجبهة الداخلية مهمة جدًا وأثبتت ذلك أثناء الحرب، موضحًا أن مشاهد الحرب نفسها كانت مبهرة.

وأوضح أن مصر استعدت جيدًا للحرب وخصصت مواردها لمعركة استرداد الأرض والكرامة والثأر، متابعًا: "كان هناك استنفار تام في كل ربوع مصر، والشعار العام كان لا صوت يعلو فوق صوت المعركة".