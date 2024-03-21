فى ذكرى العاشر من رمضان.. عماد الدين حسين: بالسلاح حققنا الانتصار السياسى

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشورق" إن نصر أكتوبر لم يكن يتحقق لولا الشهداء والمصابين الذين سقطوا في ساحات الشرف.

وأضاف "حسين" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن نصر أكتوبر هو أكبر انتصار عربي على إسرائيل، متابعًا: "الجنود المصريون حاربوا في فلسطين عام 1948 وفي سيناء في بقية الحروب، وهؤلاء الشهداء هم من جعلوا السلام ممكنًا، وهم أيضًا من جعلوا إسرائيل ترضخ للانسحاب من الأراضي المصرية وبعض الأراضي العربية".

وأكد أنه لولا السلاح ما كان يمكن أن نحقق الانتصار السياسي، مضيفًا: "هناك قاعدة تقول على قدر ما تستطيع مدفعيتك أن تصل على قدر ما تحصل على طاولة المفاوضات".