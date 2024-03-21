الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فى ذكرى العاشر من رمضان.. عماد الدين حسين: بالسلاح حققنا الانتصار السياسى

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشورق" إن نصر أكتوبر لم يكن يتحقق لولا الشهداء والمصابين الذين سقطوا في ساحات الشرف.

 

وأضاف "حسين" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن نصر أكتوبر هو أكبر انتصار عربي على إسرائيل، متابعًا: "الجنود المصريون حاربوا في فلسطين عام 1948 وفي سيناء في بقية الحروب، وهؤلاء الشهداء هم من جعلوا السلام ممكنًا، وهم أيضًا من جعلوا إسرائيل ترضخ للانسحاب من الأراضي المصرية وبعض الأراضي العربية".

 

وأكد أنه لولا السلاح ما كان يمكن أن نحقق الانتصار السياسي، مضيفًا: "هناك قاعدة تقول على قدر ما تستطيع مدفعيتك أن تصل على قدر ما تحصل على طاولة المفاوضات".

العاشر من رمضان ذكرى العاشر من رمضان عماد الدين حسين إسرائيل مصر

مواد متعلقة

المفتي: حرب العاشر من رمضان صورة مشرفة من الجهاد فى سبيل الله

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدة يعبد الفلسطينية

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

أحمد شوبير: كنت خايف زيزو يسجل هدفين فى ابنى بنهائى كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة