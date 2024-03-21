الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الأرصاد": ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة تسجل 26 درجة

طقس حار
طقس حار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس سيشهد ارتفاعًا مؤقتًا في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية؛ بسبب التأثر ببعض الكتل الهوائية الصحراوية. 

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي سنشعر بالأجواء المائلة للحرارة خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية، ويكون حارًا بشكل أكبر في المناطق الجنوبية".

وتابعت: "العكس تمامًا سيحدث في فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس وسنكون أمام انخفاض ملحوظ في قيم الحرارة، وفارق قيم الحرارة بين فترتي النهار والليل على القاهرة الكبرى يتجاوز 13 درجة مئوية، والأجواء باردة ليلًا، خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة ستشعر بالبرودة أكثر من المناطق الداخلية".

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