توقع خبراء الارصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الخميس تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على القاهرة ليكون الطقس مائلا للحرارة طوال ساعات النهار، مائلا للبرودة ليلًا، وتعرض الدستور في التقريرالتالي حالة الطقس اليوم الخميس 21-3-2024 ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر.

حالة الطقس اليوم في مصر

توقعت هيئة الارصاد الجوية في بيانها أن تسود حالة الطقس المائل للحرارة مع بداية فصل الربيع رسميًا في النصف الشمالي من الكرة الارضية، بينما تسود حالة الطقس الحار على محافظات الصعيد، ويميل الطقس إلى البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر.

كما توقع بيان الهيئة تكون فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، كما تنشط الرياح.

حالة الطقس في الإسكندرية

توقع بيان هيئة الارصاد الجوية حول حالة الطقس في الاسكندرية أن يسود الطقس المائل للبرودة خلال ساعات النهار، ويكون باردا ليلًا، مع تكون فرض سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم