الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس غدا الخميس 11 رمضان 2024.. "الأرصاد" تتوقع ارتفاع درجات الحرارة

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة حيث ستشهد الأجواء ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يوم غد الخميس الحادي عشر من شهر رمضان المبارك، وخلال هذا التقرير نكشف حالة الطقس غدا وخلال الأيام المقبلة مع اقترابنا من نهاية هذا الأسبوع.

حالة الطقس غدا الخميس 11 رمضان 2024

وحسب توقعات الأرصاد، ستكون الأجواء مائلة للحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، في حين تكون مائلة للبرودة على السواحل الشمالية، وحارة على جنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تكون الأجواء باردة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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فرص سقوط الأمطار وحركة الرياح غدا

كما تشير التوقعات إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري غدا، قد تمتد في المساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وقد تكون رعدية أحيانا.

وفيما يتعلق بالرياح، فمن المتوقع نشاطها على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة  

من المتوقع أن تشهد مصر تغيرات جوية خلال الأيام القادمة، وفقًا لتوقعات الأرصاد واليكم حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الجمعة 22 مارس  

يُتوقع نشاطًا في الرياح على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

السبت 23 مارس  

من المتوقع حدوث شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية، خاصةً من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد كما من المتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

تفاصيل حالة الطقس بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 20-3-2024 عاشر أيام شهر رمضان

الأحد 24 مارس 

يُتوقع استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء، ومن المتوقع حدوث الأمطار.

الاثنين 25 مارس 

من المتوقع نشاطًا في الرياح على فترات متقطعة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الثلاثاء 26 مارس  

من المتوقع استمرار نشاطٍ في الرياح على فترات متقطعة على مناطق من غرب البلاد.

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