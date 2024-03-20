حالة الطقس اليوم 10 رمضان 2024 في مصر وتوقعات طقس الأسبوع بالقاهرة والإسكندرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم 10 رمضان 2024 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات، وأشارت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية على بعض المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى ممن تؤثر على حجب الرؤية.

حالة الطقس اليوم في مصر

كشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 20-3-2024 عاشر أيام شهر رمضان الجاري حيث شهدت البلاد خلال الساعات الماضية انخفاضا في درجات الحرارة وسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة في كافة محافظات الجمهورية فيما تشهد الساعات القادمة ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة حيث يسود طقس معتدل على معظم الأنحاء.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

أما عن حالة الطقس غدًا الخميس شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث (30%تقريبا).

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

واصلت موجة الطقس المتقلب، ضرب محافظة الإسكندرية، تزامنًا مع نوة الشمس الكبيرة، وتعرضت مناطق متفرقة من أحياء الإسكندرية، لموجة من الطقس المتقلب، يصحبها نشاط ملحوظ لحركة الرياح مع تزايد فرص هطول الأمطار، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

تشهد محافظة الإسكندرية، حالة من التقلبات الجوية، ونشاط لحركة الرياح مع انخفاض في درجات الحرارة، ويكون مائلا للبرودة ليلا، وتسجل درجات الحرارة العظمي 19 درجة والصغري 12 درجة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

-الجمعة 22 مارس والسبت 23 مارس 2024.

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- الأحد 24 مارس 2024

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.