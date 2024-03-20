خريطة التنبؤات تكشف حالة الطقس أول أيام فصل الربيع

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع غدًا الخميس، أول أيام فصل الربيع، ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تشهد طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

وشهد اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

العاصمة الادارية 25 15

6 اكتوبر 25 15

بنهــــا 25 16

دمنهور 23 15

وادى النطرون 25 14

كفر الشيخ 23 13

المنصورة 24 13

الزقازيق 25 13

شبين الكوم 24 13

طنطا 23 12

دمياط 24 11

بورسعيد 24 11

الإسماعيلية 26 12

السويس 25 12

العريش 26 11

رفح 25 09

رأس سدر 24 12

نخل 23 10

كاترين 19 08

الطور 23 15

طابا 21 15

شرم الشيخ 26 17

الاسكندرية 25 14

العلمين الجديدة 25 14

مطروح 24 13

السلوم 25 11

سيوة 26 10

رأس غارب 25 17

الغردقة 26 18

سفاجا 27 16

مرسى علم 27 16

شلاتين 26 18

حلايب 24 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 26 12

بني سويف 26 12

المنيا 26 11

أسيوط 27 11

سوهاج 27 13

قنا 27 13

الأقصر 27 14

أسوان 28 14

الوادى الجديد 26 13

أبوسمبل 26 15

