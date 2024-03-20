"الأرصاد" تحذر من طقس الجمعة.. وتنصح بعدم تخفيف الملابس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، على أنحاء محافظات الجمهورية.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن البلاد شهدت أمس وأمس الأول حالة من عدم الاستقرار بشكل كبير، بين سقوط أمطار وانخفاض في قيم درجات الحرارة.

وأضافت أنه من اليوم ستتحسن الأحوال الجوية، وتتلاشى فرص الأمطار تمامًا من على كل المحافظات، لافتة إلى أن الكتل الهوائية المؤثرة ستصبح صحراوية، مما يؤدي إلى ارتفاع قيم ودرجات الحرارة بزيادة تصل إلى 4 درجات مئوية عن الأمس.

العظمى على القاهرة 25 درجة مئوية

وتابعت: "اليوم متوقع أن تصل العظمى على القاهرة إلى 25 درجة مئوية، مع زيادة سطوع أشعة الشمس، وهذا ما يجعلنا نشعر بالدفء في السواحل الشمالية والوجه البحري، حيث طقس مائل للحرارة في المحافظات الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وشمال سيناء".

وواصلت: "مع فترة المساء تنخفض درجات الحرارة، وتصبح الأجواء أكثر برودة في معظم المحافظات، خاصة في أوقات الليل المتأخر والصباح الباكر".

وأكدت "غانم" أن اليوم تشهد البلاد نشاط رياح تصل سرعاته بين الـ30 و40 كم/الساعة، مصاحب للأتربة والرمال خاصة في الأماكن المفتوحة، ما يزيد شعورنا بانخفاض قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى غدٍ الخميس، ويعاود مجددًا يومي الجمعة والسبت في الانخفاض مرة أخرى.

وشددت على المواطنين بعدم تخفيف الملابس، نظرًا لعودة التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، وضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم كله، ومتابعة النشرات الجوية والالتزام بارتداء الكمامات وخاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.