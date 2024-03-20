الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تحذر من طقس الجمعة.. وتنصح بعدم تخفيف الملابس

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، على أنحاء محافظات الجمهورية.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن البلاد شهدت أمس وأمس الأول حالة من عدم الاستقرار بشكل كبير، بين سقوط أمطار وانخفاض في قيم درجات الحرارة.

وأضافت أنه من اليوم ستتحسن الأحوال الجوية، وتتلاشى فرص الأمطار تمامًا من على كل المحافظات، لافتة إلى أن الكتل الهوائية المؤثرة ستصبح صحراوية، مما يؤدي إلى ارتفاع قيم ودرجات الحرارة بزيادة تصل إلى 4 درجات مئوية عن الأمس.

العظمى على القاهرة 25 درجة مئوية 

وتابعت: "اليوم متوقع أن تصل العظمى على القاهرة إلى 25 درجة مئوية، مع زيادة سطوع أشعة الشمس، وهذا ما يجعلنا نشعر بالدفء في السواحل الشمالية والوجه البحري، حيث طقس مائل للحرارة في المحافظات الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وشمال سيناء".

وواصلت: "مع فترة المساء تنخفض درجات الحرارة، وتصبح الأجواء أكثر برودة في معظم المحافظات، خاصة في أوقات الليل المتأخر والصباح الباكر".

وأكدت "غانم" أن اليوم تشهد البلاد نشاط رياح تصل سرعاته بين الـ30 و40 كم/الساعة، مصاحب للأتربة والرمال خاصة في الأماكن المفتوحة، ما يزيد شعورنا بانخفاض قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى غدٍ الخميس، ويعاود مجددًا يومي الجمعة والسبت في الانخفاض مرة أخرى.

وشددت على المواطنين بعدم تخفيف الملابس، نظرًا لعودة التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، وضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم كله، ومتابعة النشرات الجوية والالتزام بارتداء الكمامات وخاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

الأرصاد الطقس حالة الطقس درجات الحرارة طقس الجمعة

مواد متعلقة

"الأرصاد": نشاط للرياح وارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء اليوم

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

الاحتلال يعتقل الكوادر الطبية بمجمع الشفاء ويلقى بالمرضى خارجه

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

عاجل| شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

اليوم.. نظر استئناف أحمد عز على دفع مليون جنيه مصروفات لتوأم زينة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251