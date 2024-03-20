الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الأرصاد": نشاط للرياح وارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء اليوم

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ليلًا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14.

ارتفاع في درجات الحرارة دافئ نهارا الوجه البحري السواحل الشمالية جنوب سيناء

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