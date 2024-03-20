حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 20-3-2024 عاشر أيام شهر رمضان

نعرض للقراء حالة الطقس اليوم الأربعاء 20-3-2024 عاشر أيام شهر رمضان في مصر والذي يعد محور اهتمام الملايين من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وذلك رغبة في التأقلم مع طبيعة الحالة الجوية خلال ساعات الصيام التي تتجاوز الـ 13 ساعة يوميا.

حالة الطقس اليوم في مصر اليوم الأربعاء 20-3-2024 عاشر أيام شهر رمضان

كشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 20-3-2024 عاشر أيام شهر رمضان الجاري حيث شهدت البلاد خلال الساعات الماضية انخفاضا في درجات الحرارة وسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة في كافة محافظات الجمهورية فيما تشهد الساعات القادمة ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة حيث يسود طقس معتدل على معظم الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية على بعض المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى ممن تؤثر على حجب الرؤية.

حالة الطقس في القاهرة اليوم الأربعاء 20-3-2024

تشهد محافظة القاهرة حالة من التقلب في درجات الحرارة حيث تشهد طقسا غير مستقر خلال الساعات المقبلة وحذرت الهيئة سكان القاهرة الكبرى من تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة لعدم الإصابة بنزلات البرد الحادة خاصة مع سقوط الأمطار وعودة الطقس الشتوي.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأربعاء 20-3-2024

تشهد محافظة الإسكندرية حالة من التقلبات الجوية ونشاطا في حركة الرياح مع انخفاض في درجات الحرارة ويكون مائلا للبرودة خلال ساعات الليل حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 17 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

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