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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

تفاصيل حالة الطقس بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء

الطقس
الطقس

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية- حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، في ظل التقلبات الجوية.

وقالت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، في بيان، إنه "من المتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارًا، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر".

كما أن هناك فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة بنسبة حدوث ٢٠٪، فيما  تنشط الرياح بسرعة ٣٤ كم/ س.

 وعن درجات الحرارة المتوقعة، العظمى: ٢٢ درجة مئوية، والصغرى: ١١ درجة مئوية.

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