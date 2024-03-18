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جامعة قناة السويس تُحقق إنجازًا في تصنيف "سيماجو" العالمي 2024

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن نتائج تصنيف سيماجو العالمي لعام 2024 أشارت إلى إدراج جامعة قناة السويس ضمن المؤسسات (Q1)، أي الـ 25% الأعلى في التصنيف.  

وأوضح "مندور"، في بيان، اليوم الإثنين، أن جامعة قناة السويس أدرجت ضمن 53 جامعة مصرية في تصنيف سيماجو العالمي لعام 2024، حيث أعلن التصنيف إدراج جامعة قناة السويس بترتيب 16 مصريا، والـ 32 إفريقيا من بين 283 جامعة إفريقية.

مجهودات قناة السويس للوصول للتصنيف المتقدم
و من جهته؛ أشار الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن نتائج  التصنيف جاءت تعبيرا عن جهود جامعة قناة السويس في تعزيز سياسات الابتكار ودعم النشر العلمي، ودعم الباحثين في مجال النشر الدولي، وتحفيزهم وزيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات الدولية الرصينة، والالتزام بتعزيز الشراكات الدولية. فضلًا عن الجهود المبذولة من قطاع الدراسات العليا في تحقيق المعايير المكملة لهذا التصنيف والتصنيفات العالمية الأخرى، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي، إلى أن تصنيف سيماجو العالمي للمؤسسات البحثية والأكاديمية يعُد من أهم التصنيفات العالمية، ويعتمد المؤشر العام في هذا التصنيف على ثلاثة مؤشرات كما يلي: 50% لمؤشر الأداء البحثي، و30% لمؤشر مخرجات الابتكار، و20% لمؤشر التأثير المجتمعي. 


وأوضحت الدكتورة إلهام الخواص رئيس وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي أن جامعة قناة السويس قد حققت الترتيب الثامن مصريا فى تخصص طب الأسنان وتخصص الكيمياء الحيوية، والوراثة الجزيئية. 


في حين احتلت الترتيب التاسع مصريا في تخصص الطب البيطري والعاشر فى تخصصي علوم الحاسب والصيدلة.جامعة قناة السويس ضمن المؤسسات (Q1) الـ 25% الأعلى في تصنيف سيماجو العالمي لعام 2024.

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