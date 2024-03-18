عبير عباس تحصد لقب الأم المثالية 2024 في الإسماعيلية

استقبلت عبير عباس محمد محمود، خبر اختيارها أما مثالية لعام 2024 في محافظة الإسماعيلية من قبل أولادها أثناء تواجدها في الأراضي المقدسة بالسعودية لأداء عمرة.

وعبرت عن سعادتها الغامرة بهذا الخبر وهي في الأراضي المقدسة.

وقال جابر عبد المنعم رمضان، مهندس زراعي وابن الأم المثالية، إن والدته سافرت إلى الأراضي السعودية قبل بداية شهر رمضان بثلاثة أيام لأداء عمرة، ومن المتوقع عودتها من السعودية بعد أداء العمرة يوم السبت المقبل.

وأشار إلى أنهم عندما علموا بفوز والدتهم بلقب الأم المثالية لعام 2024 في محافظة الإسماعيلية، قاموا بالاتصال بها في السعودية لإخبارها بالخبر، وأبدت والدتهم سعادتها الكبيرة بفوزها بهذا اللقب.

وأضاف نجل الأم المثالية في محافظة الإسماعيلية أن والدته، التي تبلغ من العمر 54 عامًا، حاصلة على دبلوم في مجال الزراعة، وتقيم في قرية السعيدية التابعة لقرية أبو سلطان في مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، كما تدير محلاً لشواء الأسماك، وبعد وفاة زوجها في عام 2008، انخرطت في مجال الزراعة والأعمال اليومية لتربية أولادها.

وتضم أسرة الأم المثالية في محافظة الإسماعيلية ثلاثة أولاد، هم جابر عبد المنعم رمضان، مهندس زراعي يبلغ 26 عامًا، وحسين الذي يبلغ 25 عامًا ويعاني من إعاقة، ومحمد الذي يدرس في الفرقة الرابعة بكلية الآداب قسم "استشعار عن بعد".

التضامن يعلن حصد عبير عباس لقب الأم المثالية في الإسماعيلية

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 على مستوى محافظات الجمهورية.

واختارت الوزارة عبير عباس محمد محمود كأم مثالية في محافظة الإسماعيلية، نظرًا لكفاحها الطويل.

وقدمت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التهاني للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يرعى هذا الحدث إعلاء قيمة المرأة والأم، وتقدير دورها في حماية وبناء الوطن. كما أشارت إلى أن مصر تحتفل بالمرأة المصرية التي شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعيش عصرها الذهبي.

وأكدت القباج أن السيدات المصريات يساهمن في تنمية أسرهن وفي خدمة المجتمع والمساهمة في سوق العمل، كما أن الأمومة مهمة إنسانية ورحلة عطاء لسيدات ربما لم يلدن، ولكن عطاءهن لا يقل عن أمهات أخريات.

