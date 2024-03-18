الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

عبير عباس تحصد لقب الأم المثالية في الإسماعيلية

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 على مستوى محافظات الجمهورية.

واختارت الوزارة عبير عباس محمد محمود كأم مثالية في محافظة الإسماعيلية، نظراً لكفاحها الطويل.

وقدمت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التهاني للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يرعى هذا الحدث إعلاء قيمة المرأة والأم، وتقدير دورها في حماية وبناء الوطن. كما أشارت إلى أن مصر تحتفل بالمرأة المصرية التي شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعيش عصرها الذهبي.
وأكدت القباج أن السيدات المصريات يساهمن في تنمية أسرهن وفي خدمة المجتمع والمساهمة في سوق العمل، كما أن الأمومة مهمة إنسانية ورحلة عطاء لسيدات ربما لم يلدن، ولكن عطاءهن لا يقل عن أمهات أخريات.
 

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