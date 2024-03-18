"دكان الفرحة" توفر 25 ألف قطعة ملابس للطلاب الأولى بالرعاية في جامعة القناة

افتتح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الإثنين، معرض مبادرة "دكان الفرحة" بجامعة قناة السويس، الذي يُنظمه صندوق تحيا مصر، ويوفر 25 ألف قطعة ملابس بالمجان لطلاب جامعة القناة، ضمن أكبر حملة كساء لرعاية طلاب الجامعات الحكومية.

يأتي المعرض بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

شارك في مراسم الافتتاح الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين شريف فاروق والمهندس عادل ألبير.

جاء المعرض بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبه الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية.

وأشاد الدكتور ناصر مندور، بجهود صندوق تحيا مصر، ودعمه الدائم والمستمر لطلاب الجامعات الأولى بالرعاية، مشيدًا بالمعرض وجودة الملابس المعروضة به، التي تناسب جميع الأذواق، لافتًا إلى أن المبادرة تتبنى هدف إنساني نبيل هو تقليل العبء عن كاهل الأسر، ونشر ثقافة التوزيع العادل للاحتياجات الأساسية.

وأكد أن الدولة لا تألو جهدًا في دعم ورعاية أبنائها وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن الرعاية التي يشهدها الطالب داخل الجامعة الآن غير مسبوقة على كافة المستويات سواء التعليمية، الصحية، فقد توجهت كافة المبادرات الرئاسية نحو تطوير المنظومة التعليمية والصحية، ودعمت الكثير من الجوانب الإنسانية.

فيما لفت الدكتور محمد عبد النعيم، إلى أن المعرض مستمر على مدار ثلاثة أيام، ويستهدف 4 ألاف طالب وطالبة بواقع 3 ألاف طالبة، والف طالب، مشيرًا إلى أن كل طالب يستطيع أن يحصل على أربع قطع مختلفة من الملابس، مشيرًا إلى أن المبادرة كانت في العام الماضى جيدة لطلاب الجامعة وتتميز هذا العام بالتنوع الضخم؛ مشيدًا بغايات المبادرة الهامة التي تسعى إلى تسهيل الأعباء على أولياء الأمور، والمساندة فى مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية.