"ثقافة الإسماعيلية" تنظم ندوات عن فضائل رمضان المبارك ودور المرأة في الإسلام

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية، أنشطة ثقافية ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

تفاصيل الفعاليات

نظمت مكتبة السبع آبار الثقافية يوم ترفيهي للأطفال يتضمن العاب ذهنية وترفيهية متنوعة تناول اليوم الترفيهي العاب كرة القدم - كرة السلة - مكعبات، قام بتنفيذ النشاط محمد عبدالعزيز مدير الموقع.

كما نظم بيت ثقافة الضبعية محاضرة بعنوان ( دور المرأة في الإسلام )، بالوحدة المحلية لقرية الضبعية، و ألقى محمد سعيد رئيس الوحدة المحلية لقرية الضبعية كلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور وأثنى على بيت ثقافة الضبعية ودوره الدائم في نشر الثقافة والوعي لأهل القرية وأبدى استعداده وترحيبه في المشاركة في العمل الثقافي، ثم قام الشيخ إبراهيم عيسى بتلاوة ما تيسر من الآيات، وتحدث عن اهتمام وتكريم الإسلام للمرأة وأن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة تسمى (سورة النساء).

المرأة نصف المجتمع وهي ترعى وتربي وتبني النصف الآخر

و أوضح دور المرأة كأم وأخت وبنت وزوجة وخالة وعمة، وأن النساء شقائق الرجال. وأن المرأة نصف المجتمع وهي ترعى وتربي وتبني النصف الآخر.

و أوضح مظاهر تكريم الإسلام للمرأة كأم (وبالوالدين إحسانا)، كزوجة ( وعاشروهن بالمعروف)، وكان من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم (استوصوا بالنساء خيرًا)، (خيركم خيركم لأهله)و كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، وقام الشیخ بالرد على استفسارات الحضور حول هذا الموضوع.

بيننا نظمت مكتبه حي السلام الثقافية محاضره بعنوان فضائل رمضان المبارك القاء المحاضرة الشيخ إبراهيم عيسي من اوقاف الإسماعيلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بحضور مدير الموقع.