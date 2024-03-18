رئيس جامعة قناة السويس يُكرم فريق مركز المعلومات الحائز على المركز الأول

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، صباح اليوم، فريق العمل المتميز بمركز المعلومات، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، في برنامج التقارير الإحصائية بالمجلس الأعلى للجامعات.

حضر مراسم الاستقبال الدكتورة سهير أبو عيشه، أمين عام الجامعة.

وأشاد الدكتور ناصر مندور بفريق مركز المعلومات، بقيادة الأستاذ ياسر رجب، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي استطاع الحصول على نسبة إدخال 100% بجميع أقسام البرنامج، مُحققًا بذلك المركز الأول على جميع الجامعات المصرية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن برنامج التقارير الإحصائية عبارة عن قاعدة إلكترونية، تضم البيانات الإحصائية الخاصة بشئون الطلاب، رعاية الطلاب، أعضاء هيئة التدريس، الخريجين، الدراسات العليا، والقيادات الجامعية، والإداريين، والإدارة الهندسية والمستشفيات الجامعية، والمدن الجامعية.

وقد قام فريق العمل بمركز المعلومات بالجامعة بإدخال كافة البيانات الخاصة بالجامعة، والعمل مستمر ويتم التحديث الدوري مع المجلس الأعلى للجامعات.

وأفاد الدكتور ناصر مندور أنه تم توجيه خطاب شكر من قبل المجلس الأعلى للجامعات، لسرعة الإنجاز التي قام به فريق مركز المعلومات، متمنيًا للجامعة مزيدًا من التقدم والرقي.