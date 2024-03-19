حالة الطقس اليوم 9 رمضان 2024 في القاهرة والإسكندرية ودرجات الحرارة بالمحافظات

ارتفع البحث عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق تاسع يوم رمضان 2024، على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعدما شهدت المحافظات أمس سقوط للأمطار، ونتيجة لذلك يستعرض موقع "الدستور" حالة الطقس اليوم في القاهرة الكبرى والمحافظات.

تفاصيل حالة الطقس اليوم 9 رمضان 2024

تشهد حالة الطقس اليوم استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد ولكن تكون أقل حدة عن أمس، ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه وسيناء ومناطق من القاهرة الكبرى، وتكون درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى ١٥ درجة مئوية.

حالة الطقس المتوقعة

يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على اغلب الأنحاء، وتشهد أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية قد تكون رعدية احيانًا على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

من المقرر أن تشهد مدينة الاسكندرية أمطار متوسطة قد يمتد حدوثها 20% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم 9 رمضان

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة الصغرى 12 والكبرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية الصغرى 11 والكبرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد الصغرى 12 والكبرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية الصغرى 13 والكبرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس الصغرى 13 والكبرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية الصغرى 12 والكبرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط الصغرى 11 والكبرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ الصغرى 12 والكبرى 21 درجة مئوية.