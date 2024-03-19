الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم 9 رمضان 2024 في القاهرة والإسكندرية ودرجات الحرارة بالمحافظات

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

ارتفع البحث عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق تاسع يوم رمضان 2024، على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعدما شهدت المحافظات أمس سقوط للأمطار، ونتيجة لذلك يستعرض موقع "الدستور" حالة الطقس اليوم في القاهرة الكبرى والمحافظات. 

تفاصيل حالة الطقس اليوم 9 رمضان 2024

تشهد حالة الطقس اليوم استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد ولكن تكون أقل حدة عن أمس، ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى. 

تفاصيل حالة الطقس بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء

حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 19-3-2024 تاسع أيام شهر رمضان

والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه وسيناء ومناطق من القاهرة الكبرى، وتكون درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى ١٥ درجة مئوية. 

حالة الطقس المتوقعة 

يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على اغلب الأنحاء، وتشهد أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية قد تكون رعدية احيانًا على فترات متقطعة. 

تفاصيل حالة الطقس بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

من المقرر أن تشهد مدينة الاسكندرية أمطار متوسطة قد يمتد حدوثها 20% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة. 

درجات الحرارة اليوم 9 رمضان 

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة الصغرى 12 والكبرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية الصغرى 11 والكبرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد الصغرى 12 والكبرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية الصغرى 13 والكبرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس الصغرى 13 والكبرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية الصغرى 12 والكبرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط الصغرى 11 والكبرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ الصغرى 12 والكبرى 21 درجة مئوية.

الطقس حالة الطقس اليوم الثلاثاء رمضان تفاصيل حالة الطقس اليوم 9 رمضان 2024 حالة الطقس المتوقعة درجات الحرارة اليوم حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم في الإسكندرية حالة الطقس اليوم 9 رمضان 2024

مواد متعلقة

تفاصيل حالة الطقس بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

عاجل| مفاوضات أمريكية إسرائيلية بشأن رفح.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

نتنياهو يحفر قبره السياسى بيده.. ومستقبل بايدن فى خطر مُحدق

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

في مواجهة السوق الموازية.. سعر الدولار اليوم في البنك المركزي للبيع والشراء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء