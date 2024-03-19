حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 19-3-2024 تاسع أيام شهر رمضان

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19-3-2024 تاسع أيام شهر رمضان في مصر محور بحث الملايين من المواطنين عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمعرفة طبيعة الحالة الجوية في كل محافظات الجمهورية، خاصة مع عدد ساعات الصيام الطويلة وما يفقده الجسم من ماء.

حالة الطقس اليوم في مصر الثلاثاء 19-3-2024 تاسع أيام شهر رمضان

نعرض للقراء حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19-3-2024 تاسع أيام شهر رمضان والذي يعد محور اهتمام الملايين من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، حيث أكدت الهيئة القومية للأرصاد الجوية أن هناك حالة من الطقس المعتدل على كافة أنحاء البلاد خلال ساعات النهار.

فيما أكد خبراء الأرصاد الجوية وجود طقس بارد خلال ساعات الليل وشديد البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل في كافة محافظات الجمهورية وذلك مع الأيام الأخيرة من فصل الخريف.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة طقس مائل الدفء نهارًا وطقس بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس لطيف خلال ساعات الليل المتأخرة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والصحراء الغربية خلال اليوم.



حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

تشهد محافظة الإسكندرية أجواء ربيعة مع سطوع قوي لأشعة الشمس فيما حذرت هيئة الأرصاد من احتمالية تضرب محافظة الإسكندرية بسبب نوة الشمس الكبرى بأمطار ورياح جنوبية شرقية مع انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ حيث تعود إلى الأجواء الشتوية مع وجود أمطار متوسطة على مناطق السواحل الشمالية بنسبة 30%.



درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 19-3-2024

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة الصغرى 12 والكبرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية الصغرى 11 والكبرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد الصغرى 12 والكبرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية الصغرى 13 والكبرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس الصغرى 13 والكبرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية الصغرى 12 والكبرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط الصغرى 11 والكبرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ الصغرى 12 والكبرى 21 درجة مئوية.

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