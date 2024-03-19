الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 19-3-2024 تاسع أيام شهر رمضان

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19-3-2024 تاسع أيام شهر رمضان في مصر محور بحث الملايين من المواطنين عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمعرفة طبيعة الحالة الجوية في كل محافظات الجمهورية، خاصة مع عدد ساعات الصيام الطويلة وما يفقده الجسم من ماء.

حالة الطقس اليوم في مصر الثلاثاء 19-3-2024 تاسع أيام شهر رمضان

نعرض للقراء حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19-3-2024 تاسع أيام شهر رمضان والذي يعد محور اهتمام الملايين من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، حيث أكدت الهيئة القومية للأرصاد الجوية أن هناك حالة من الطقس المعتدل على كافة أنحاء البلاد خلال ساعات النهار.

فيما أكد خبراء الأرصاد الجوية وجود طقس بارد خلال ساعات الليل وشديد البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل في كافة محافظات الجمهورية وذلك مع الأيام الأخيرة من فصل الخريف.

txt

رغم برودة الطقس.. آلاف المصلين يصطفون داخل مسجد عمرو بن العاص لأداء صلاة التراويح (فيديو)

txt

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الثاني في شهر رمضان

 

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة طقس مائل الدفء نهارًا وطقس بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس لطيف خلال ساعات الليل المتأخرة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والصحراء الغربية خلال اليوم.
 

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

تشهد محافظة الإسكندرية أجواء ربيعة مع سطوع قوي لأشعة الشمس فيما حذرت هيئة الأرصاد من احتمالية تضرب محافظة الإسكندرية بسبب نوة الشمس الكبرى بأمطار ورياح جنوبية شرقية مع انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ حيث تعود إلى الأجواء الشتوية مع وجود أمطار متوسطة على مناطق السواحل الشمالية بنسبة 30%.

txt

رغم برودة الطقس.. آلاف المصلين يصطفون داخل مسجد عمرو بن العاص لأداء صلاة التراويح (فيديو)

txt

حالة الطقس غدا الثلاثاء 9 رمضان وموعد ارتفاع درجات الحرارة


درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 19-3-2024

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة الصغرى 12 والكبرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية الصغرى 11 والكبرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد الصغرى 12 والكبرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية الصغرى 13 والكبرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس الصغرى 13 والكبرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية الصغرى 12 والكبرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط الصغرى 11 والكبرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ الصغرى 12 والكبرى 21 درجة مئوية.

اقرأ المزيد

أسعار الدولار في البنوك اليوم

حالة الطقس اليوم حالة الطقس الطقس اليوم تاسع أيام شهر رمضان الطقس في الاسكندرية درجات الحرارة

مواد متعلقة

سعر الدولار اليوم ثامن يوم رمضان 2024 خلال منتصف التعاملات

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار في مصر

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وطقس غير مستقر

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-3-2024.. والقنوات الناقلة لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر