الإثنين 18 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس غدا الثلاثاء 9 رمضان وموعد ارتفاع درجات الحرارة

جريدة الدستور

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الثلاثاء 9 رمضان حيث من المتوقع أن تشهد عدد من المناطق طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون الطقس مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد يتوقع أن يكون الجو باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وتشمل توقعات الظواهر الجوية احتمالية هطول أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة كما قد تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد بشكل خفيف إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أيضًا نشاط رياح على مناطق مختلفة من البلاد، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خاصة في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

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حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد ومن المتوقع أيضًا حدوث شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق متعددة مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما ستشهد بعض المناطق نشاطًا في الرياح على فترات متقطعة، ويشمل ذلك مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الثاني في شهر رمضان

حالة الطقس اليوم الإثنين 18 مارس 2024 ودرجات الحرارة فى المحافظات

سقوط الأمطار

من المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة في مناطق محددة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يوم الخميس المقبل وستكون هناك أيضًا نشاطات في الرياح على فترات متقطعة في مناطق محددة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

أما يومي الجمعة والسبت القادمين فمن المتوقع استمرار حدوث الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، مع احتمالية امتدادها إلى مناطق أخرى مثل مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على فترات متقطعة خلال يوم  الأحد 24 مارس، على مناطق محددة من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

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