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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الثاني في شهر رمضان

طقس سيئ
طقس سيئ

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التابعة  للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المباركابتداء من غدا الثلاثاء  وحتي الأحد المقبل  24 مارس 2024.
 


 غدا الثلاثاء 19 مارس

يشهد سقوط  أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وخليج السويس وسيناء. ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
 


 الأربعاء 20 مارس حتي الأحد  المقبل 24 مارس


تشهد البلاد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وشبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
 

درجات الحرارة اليوم الاثنين


ويشهد اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للدفء على جنوب سيناء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.


كما تشهد معظم الانجاء سقوط أمطار تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء. الأمطار تمتد إلى مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

 أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري.  فرص الأمطار تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى مدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 16.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية خلال هذه الفترة من نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة. وناشدت بضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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