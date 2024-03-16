السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مطار سفنكس الدولى يستقبل أولى رحلات شركة بيجاسوس التركية

وصول الرحلة
وصول الرحلة

 

استقبل مطار سفنكس الدولي  أولي رحلات شركة بيجاسوس التركية وعلي متنها ١٧٠ راكبا من مطار إسطنبول صبيحة كوكجن. وذلك في إطار خطة الدولة لتنشيط وجذب المزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلي مصر باعتبارها إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصرى.
 

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الرحلات الجوية المنتظمة من تركيا  

 

وقالت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للمطارات إن شركة بيجاسوس أعلنت تسيير خمس رحلات أسبوعيا بواقع رحلة يوميا.
وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية وتقديم كافة التسهيلات لإنهاء إجراءات وصولهم. 
 جدير بالذكر أن مطار سفنكس الدولي شهد تسيير عدد من الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة لشركات طيران من مختلف أنحاء العالم، وشهد نشاطًا وارتفاعًا ملحوظًا في الحركة الجوية وتنامي نسب الارتفاع في معدلات أعداد الركاب والطائرات، مما يعكس مدى أهمية المطار في جذب الحركة السياحية والاقتصادية والتجارية.

 

  خطة تطوير تأمين  5 مطارات مصرية 

 

وكانت قالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إنه تم بدء العمل رسميا  في الخطة التي تم اعتمادها لمشروعات التأمين الحديثة بالمطارات المصرية. 
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة أن خطة تامين المطارات المصرية تم اعتمادها بشكل رسمي من قبل الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بعد الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بالمشروع  وكذلك الموافقة علي طرحها رسميا للعمل  وفور الاستقرار علي الشركة المنفذة سيتم الإعلان عن بدء العمل في تنفيذ ذلك المشروع الخاص بتأمين المطارات والحد من المخاطر. 
وأشارت المصادر إلى أن مشروع تأمين المطارات تضمن العمل بعدد 5 مطارات منها بين تلك المطارات شرم الشيخ  ومطار سفنكس والأقصر وأسيوط وأبو سمبل. 
وأضاف أن جميع العاملين بالمشروع خاصة قيادات الطيران المدني يعملون حاليًا علي سرعة  الانتهاء من تنفيذ مشروعات تأمين المطارات المصرية  ضمن استراتيجية وزارة الطيران المدني للتطوير.

 

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