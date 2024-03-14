إطلاق ميثاق قيادة التحول الرقمى التابع للاتحاد الدولى للنقل الجوى

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، عن إطلاق ميثاق قيادة التحول الرقمي التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) خلال ندوة IATA العالمية للشحن في هونغ كونغ.

تعد شركة Cathay Cargo، وCHAMP Cargosystems، وGlobal Logistics System (HK) Company Limited، وIAG Cargo، وIBS Software، وLATAM Cargo، وLufthansa Cargo الموقعين الافتتاحيين على الميثاق.

الرقمنة أمر ضروري لصناعة الشحن الجوي

يهدف ميثاق قيادة التحول الرقمي إلى تسريع رحلة التحول الرقمي في صناعة الشحن الجوي من خلال الالتزام بخمسة مبادئ توجيهية رئيسية، ويسعى الميثاق، الذي تم تطويره بالتشاور مع أعضاء المجلس الاستشاري للشحن التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي وشركات الطيران ومجتمع الشحن الجوي الأوسع، إلى دفع الابتكار وتعزيز الكفاءة وتشجيع التحول الرقمي المستدام والمنسق، ومن الأمور الأساسية في الميثاق أهمية مشاركة البيانات باستخدام سجل IATA ONE لتبادل البيانات بشكل سلس وفعال.

إن الرقمنة أمر ضروري لصناعة الشحن الجوي، فهو يتطلب المواءمة لضمان اتباع نهج موحد وفعال، وقد قدم اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ميثاق قيادة التحول الرقمي لقيادة هذه المواءمة، ومن خلال الالتزام بمبادئ الميثاق – اعتماد معايير على مستوى الصناعة، ودعم الاستدامة، وضمان الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا، ودعم الريادة الرقمية – يضع الميثاق معيارًا للتميز.

تتضمن المبادئ التوجيهية للقيادة الرقمية التزامات بما يلي:

تطوير استراتيجية رقمية موحدة وتعاونية تدعم قابلية التشغيل البيني واستخدام المعايير العالمية عبر سلسلة التوريد بأكملها.



تعزيز المرونة التنظيمية من خلال بناء بنية تحتية رقمية قوية وتنفيذ استراتيجيات تحمي من مخاطر الأمن السيبراني مع ضمان الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي التوليدي، ومتابعة الرقمنة المستدامة مع التركيز على دعم مبادرات التكنولوجيا الصديقة للبيئة، والسعي لتحقيق التميز الرقمي من خلال مواكبة الاتجاهات الرقمية، وضمان ممارسات آمنة ومستدامة، وإنشاء أفضل ممارسات الصناعة، واستخدام التكنولوجيا الجديدة بشكل أخلاقي عند تبني التقنيات الناشئة.