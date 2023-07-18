"النقل الجوي" يعقد المؤتمر العالمي لسلامة القيادة في الطيران سبتمبر المقبل

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA" أن المؤتمر العالمي الأول للسلامة والعمليات "WSOC"، سيعقد تحت شعار "القيادة في العمل: قيادة عمليات أكثر أمانًا وفعالية " في هانوي بفيتنام، وستكون الخطوط الجوية الفيتنامية شركة الطيران المضيفة، خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر المقبل.

يجمع هذا الحدث مؤتمر "Cabin Ops Safety"، السابق ومؤتمر "IATA" للسلامة ومنتديات تخطيط الاستجابة للطوارئ واستعادة الطائرات.

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، عملنا على إعادة بناء شبكات شركات الطيران والميزانية العمومية، مع وجود الحدود مفتوحة والمطارات مزدحمة والرحلات ممتلئة، لذلك من الضروري أن يحافظ جميع أصحاب المصلحة في مجال الطيران على نفس الالتزام القوي بالعمليات الآمنة التي مارسناها خلال سنوات الوباء.

واشار الي ان المؤتمر يعتبر منتدى لمناقشة ومناقشة تحديات اليوم والفرص لإبقاء الصناعة على مسار تحسين السلامة والعمليات الأكثر كفاءة، مضيفا السلامة هي الأولوية القصوى للطيران وهي حجر الزاوية في جميع عمليات وممارسات الخطوط الجوية الفيتنامية، ومن المقرر أن تتناول مسارات الجلسات السلامة وعمليات المقصورة وعمليات الطيران وتخطيط الاستجابة للطوارئ واستعادة الطائرات.

وأضاف "والش"، إننا متحمسون بالتعاون مع الجهة المستضيفة لهذا المؤتمر الافتتاحي، أن نجمع كافة القادة المتميزين والهيئات التنظيمية ومجتمع عالمي أكبر لمعالجة الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالسلامة والبنية التحتية لضمان عمليات سلامة أقوى في الصناعة الأوسع، وستشارك لجنة القيادة العامة الافتتاحية الرسمية لـ "WSOC"، وسنعمل جنبًا إلى جنب للوصول للأهداف المرجوة.

و من بين الموضوعات التي سيتم تناولها: