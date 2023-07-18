ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"النقل الجوي" يعقد المؤتمر العالمي لسلامة القيادة في الطيران سبتمبر المقبل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA" أن المؤتمر العالمي الأول للسلامة والعمليات "WSOC"، سيعقد  تحت شعار "القيادة في العمل: قيادة عمليات أكثر أمانًا وفعالية " في هانوي بفيتنام، وستكون الخطوط الجوية الفيتنامية شركة الطيران المضيفة، خلال  الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر المقبل.

 يجمع هذا الحدث مؤتمر "Cabin Ops Safety"، السابق ومؤتمر "IATA" للسلامة ومنتديات تخطيط الاستجابة للطوارئ واستعادة الطائرات.

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، عملنا على إعادة بناء شبكات شركات الطيران والميزانية العمومية، مع وجود الحدود مفتوحة والمطارات مزدحمة والرحلات ممتلئة، لذلك من الضروري أن يحافظ جميع أصحاب المصلحة في مجال الطيران على نفس الالتزام القوي بالعمليات الآمنة التي مارسناها خلال سنوات الوباء.

واشار الي ان المؤتمر يعتبر منتدى لمناقشة ومناقشة تحديات اليوم والفرص لإبقاء الصناعة على مسار تحسين السلامة والعمليات الأكثر كفاءة، مضيفا السلامة هي الأولوية القصوى للطيران وهي حجر الزاوية في جميع عمليات وممارسات الخطوط الجوية الفيتنامية، ومن المقرر أن تتناول مسارات الجلسات السلامة وعمليات المقصورة وعمليات الطيران وتخطيط الاستجابة للطوارئ واستعادة الطائرات.

وأضاف "والش"، إننا متحمسون بالتعاون مع الجهة المستضيفة لهذا المؤتمر الافتتاحي، أن نجمع كافة القادة المتميزين والهيئات التنظيمية ومجتمع عالمي أكبر لمعالجة الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالسلامة والبنية التحتية لضمان عمليات سلامة أقوى في الصناعة الأوسع، وستشارك  لجنة القيادة العامة الافتتاحية  الرسمية لـ "WSOC"، وسنعمل جنبًا إلى جنب للوصول للأهداف المرجوة.

و من بين الموضوعات التي سيتم تناولها:

  • تدقيق السلامة التشغيلية (IOSA) القائم على المخاطر.
  • قيادة السلامة وميثاق قيادة السلامة IATA.
  • سلامة المدرج.
  • عمليات الطائرات الإقليمية.
  • الدروس المستفادة من الحوادث والحوادث الأخيرة.
  • تدريب طاقم الطائرة والرفاهية.
  • ركاب جامحون.
  • التحول الرقمي للطيران والعمليات الفنية.
  • التدريب القائم على الأداء.
  • التكامل الآمن للوافدين الجدد إلى المجال الجوي والتكنولوجيا والإجراءات.
  • استعادة الطائرات والاتصالات في الأزمات.
الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA WSOC فيتنام الطيران

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل للتحقيق فى رسوب 60% من طلاب طب أسيوط

مصادر: القبة الحرارية والتغيرات المناخية سبب موجة الحرارة الشديدة

أحتاج "روقا" واعتزال عبدالشافى.. تفاصيل تقرير أوسوريو عن لاعبى الزمالك (خاص)

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل واقعة العثور على جثة مجهولة بالبساتين

وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يتفقدان مصنع إنتاج المصاعد الكهربائية

وزيرة الهجرة تلتقى فيبى وصفى وراعى كنيسة العذراء بكندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟