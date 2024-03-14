الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الجمعة دافئ نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 23

طقس دافئ نهارا
طقس دافئ نهارا

 

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا الجمعة دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حارعلى جنوب الصعيد. بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.
وتوجد شبورة مائيه صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. 
وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

"الأرصاد": انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة اليوم الخميس

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اعتبارًا من الأحد.. "الأرصاد" تحذر من "عدم استقرار" بالأحوال الجوية



درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر 
 


العظمى الصغرى:
القاهرة 23 13
العاصمة الإدارية 24 12
6 اكتوبر 24 12
بنهــــا 23 13 
دمنهور 22 13
وادى النطرون 23 12
كفر الشيخ 23 13
المنصورة 22 13 
الزقازيق 23 12 
شبين الكوم 23 12
طنطا 22 12
دمياط 20 13 
بورسعيد 21 12
الإسماعيلية 24 12
السويس 23 13
العريش 22 09
رفح 21 09
رأس سدر 26 10
نخل 24 10 
كاترين 19 07
الطور 28 15
طابا 26 14
شرم الشيخ 30 16
الإسكندرية 20 11
العلمين الجديدة 21 12
مطروح 19 10
السلوم 18 10
سيوة 23 08
رأس غارب 28 16
الغردقة 28 15
سفاجا 29 14
مرسى علم 28 16
شلاتين 29 19
حلايب 27 20
أبو رماد 28 18 
رأس حدربة 28 18
الفيوم 26 14
بني سويف 26 12
المنيا 26 12
أسيوط 27 13
سوهاج 30 13
قنا 31 15 
الأقصر 33 16
أسوان 33 17
الوادى الجديد 34 13
أبوسمبل 33 19
 

درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة غدا الأرصاد غدا طقس دافئ هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

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