الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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اعتبارًا من الأحد.. "الأرصاد" تحذر من "عدم استقرار" بالأحوال الجوية

جريدة الدستور

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة مرتقبة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، بدءًا من مساء الأحد المقبل الموافق 17 مارس 2024.

وشهد اليوم الأربعاء، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما شهد اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 19.
 

درجات الحرارة اليوم الاربعاء درجات الحرارة أمطارمتفاوتة امطار سقوط أمطار

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