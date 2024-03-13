عاجل| الأرصاد تكشف سبب التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام الحالية الفترة الانتقالية بين فصلي الشتاء والربيع، موضحة سبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إنه بالفعل يوجد اختلاف كبير في قيم درجات الحرارة بين النهار والليل، خاصة فى الأيام التي تشهد نشاط رياح نشعر فيها بالاختلاف بشكل كبير، متابعة: "دايمًا فترات النهار فيها دفء، وفترة الليل فيها برودة خاصة المدن الجديدة والأماكن المفتوحة والظهير الصحراوي".

وطالبت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد بضرورة الانتباه والحرص على اصطحاب الملابس الشتوية عند الخروج في فترات الليل، موضحة أن قيم درجات الحرارة بين النهار والليل في بعض المناطق تكون 15 درجة، خاصة أن هذه الفترة تعتبر فترة انتقالية بين فصلى الشتاء والربيع.

وتابعت: "ما بين فصل الشتاء وفصل الربيع تكون فيه انخفاضات ملحوظة ناخد بالنا من الملابس ونعمل حسابنا في ملابس شتوية"، منوهة أن فصل الشتاء لم ينته ولا بد من عدم تخفيف الملابس لحين منتصف شهر أبريل تجنبًا لنزلات البرد.

كما أوضحت أن فصل الشتاء ينتهي فلكيًا 20 مارس الجاري، ثم ييدأ فصل الربيع ويستمر 3 شهور ويبدأ فصل الصيف.