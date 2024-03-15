الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: موجة أمطار تشهدها البلاد اعتبارا من السبت المقبل

أمطار
أمطار

 تشهد البلاد موجة أمطار تكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من السبت المقبل سوف تشهد البلاد موجة أمطار تشهدها البلاد، ويكون سقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة، 

 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية وتظل فرص الأمطار موجودة حتى منتصف الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم الثلاثاء القادم،

الأرصاد: طقس الجمعة دافئ نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 23

حالة الطقس اعتبارا من الجمعة

تشهد حالة الطقس، اعتبارا من الجمعة، انخفاضا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، متوقع أن يستمر لنهاية الأسبوع المقبل.

 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس خلال هذه الفترة يكون مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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"الأرصاد": طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا.. والقاهرة تسجل 24 درجة

الطقس خلال ساعات الليل

 

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية يظل الطقس خلال ساعات الليل، باردا على جميع الأنحاء وفي الصباح الباكر أيضا، ويظل نشاط الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

ويشهد الطقس استمرار نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة الجمعة.

 

درجات الحرارة المتوقعة 

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الجمعة، بمختلف المناطق، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد كالتالي:

القاهرة الكبرى 24 للعظمى والصغرى 13 درجة
السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة
جنوب سيناء 31 للعظمى والصغرى 16 درجات
شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 10 درجات
جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 15 درجة

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الأرصاد: طقس الجمعة دافئ نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 23

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