"الأرصاد": طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا.. والقاهرة تسجل 24 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 14 مارس 2024.

وقالت "غانم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية: "إننا على مدار اليومين الماضيين شهدنا ارتفاعًا في درجات الحرارة، وكانت أعلى من المعدلات بحوالي 5 أو 6 درجات، حيث وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 36 درجة مئوية".

وأضافت أنه بداية من اليوم تبدأ الكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط تؤثر علينا، لنشهد انخفاضًا تدريجيًا في قيم درجات الحرارة في معظم المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى وبعض المناطق من محافظات شمال الصعيد.

وتابعت: "درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 24 درجة مئوية"، مشيرة إلى أن طقس اليوم دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وما بين مائل للحرارة وحار على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، خصوصًا مع شدة أشعة الشمس.

وأشارت إلى أنه فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى، موضحة أن درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى الليلة الماضية سجلت 16 درجة مئوية، ومن المتوع أن تنخفض لتصل إلى 12 درجة مئوية، والأجواء خلال فترة الليل ستكون باردة.