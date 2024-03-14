حالة الطقس اليوم الخميس 14-3-2024 فى مصر رابع أيام رمضان

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس رابع يوم رمضان اليوم الخميس تراجع الحرارة حيث تستقر درجات الحرارة عند منتصف العشرين مرة أخري، لتسود حالة الطقس الشتوية الربيعية الدافئة مع ذروة النهار وباردة مع أوقات الصباح وبعد أوقات الغروب مباشرة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 14-3-2024 في مصر.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

تتراجع درجات الحرارة على القاهرة والمحافظات، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الخميس.

وأوضحت الهيئة تسجيل القاهرة والمحافظات انخفاضا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتشكل الشبورة المائية الكثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في الاسكندرية، أن يكون الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية،النهار: مشمس، دافئ، وتكون درجات الحرارة بين 26-28 درجة مئوية، ويكون الليل صافٍ، بارد، 16-18 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة:

العظمى: 28 درجة مئوية

الصغرى: 17 درجة مئوية

محافظات الوجه البحري:

العظمى: 27-29 درجة مئوية

الصغرى: 16-18 درجة مئوية

محافظات الوجه القبلي:

العظمى: 30-32 درجة مئوية

الصغرى: 18-20 درجة مئوية

محافظات السواحل الشمالية:

العظمى: 26-28 درجة مئوية

الصغرى: 16-18 درجة مئوية

محافظات سيناء: